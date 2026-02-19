La Unión Europea prevé firmar antes de junio el acuerdo modernizado con México

Ciudad de México, 18 feb (EFE).- La Unión Europea (UE) confía en firmar antes de junio próximo el acuerdo global modernizado con México y asegura que ambas partes trabajan “con el triple de la velocidad” para completar los trámites diplomáticos y políticos que requiere la firma, según dijo este miércoles el embajador de la UE en México, Francisco André.

En un entorno internacional de tensiones y amenazas al comercio, André sostuvo que, desde el primer día en que entre en vigor, “99 %” de las líneas arancelarias que aún existen entre México y la UE se eliminarán, mientras que “el resto” se retirará progresivamente durante la vigencia del acuerdo.

El embajador enmarcó la modernización como una herramienta para reducir obstáculos y simplificar procesos, con más cooperación aduanera y un enfoque que responda a la “nueva realidad global”, marcada por el comercio electrónico y la economía digital.

En este sentido, mencionó que, desde el año 2000, cuando se firmó el primer tratado, el intercambio bilateral “casi” se duplicó y que la UE pasó de ser “otro socio comercial” a convertirse en el tercer socio de México.

«Nosotros compramos más después de Estados Unidos, compramos más a México que cualquier otro país del mundo”, apuntó durante la presentación del estudio “La modernización del acuerdo global México-Unión Europea”, que se realizó de la mano del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

André afirmó que el acuerdo busca ser una “autopista para la inversión” y para las exportaciones e importaciones, al abrir un mercado de “450 millones de personas” para productos mexicanos, además de incorporar un capítulo especial para pequeñas y medianas empresas (pymes), con el objetivo de que los beneficios no se concentren solo en multinacionales.

En el sector agroalimentario, indicó que las exportaciones entre México y la UE quedarían “casi 100 %” libres de aranceles, lo que —planteó— puede favorecer a “pequeños y medios agricultores” si se acompaña de difusión y uso efectivo del acuerdo por parte de empresas y sociedad civil.

El embajador Octavio Tripp, director para Europa en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, puso como ejemplo el potencial para cooperativas cafetaleras de los estados de Veracruz y Chiapas, así como oportunidades para segmentos agrícolas con alto valor en Europa, como el tomate, al contar con reglas que permitirían exportar sin aranceles.

El embajador subrayó, además, el peso de la agenda ambiental y llamó a no equivocarse «ni por un minuto”, pues remarcó que pese a insultos, amenazas y guerras entre países, “la más grande amenaza que tenemos a nuestra vida sigue siendo la emergencia climática”.

En este sentido, defendió marcos con reglas “muy claras” de estándares ambientales, producción sostenible y una economía que proteja el planeta.

Por su parte, el embajador de Países Bajos, André Driessen, afirmó que la ratificación de la parte comercial en el Parlamento Europeo es “rápida” y que, aunque otras aprobaciones toman tiempo, parte del tratado permite aplicación “a la par” de los trámites legislativos.

Aunque la UE representa alrededor de 9 % del comercio exterior de México, es su segundo inversionista con más de 200.000 millones de euros acumulados, según cifras compartidas en el foro. EFE

