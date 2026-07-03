La venta de aires acondicionados provoca «incidentes» en una cadena de supermercados en Francia

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La venta de aires acondicionados y ventiladores en una popular cadena de supermercados dejó este jueves escenas de tensión e «incidentes» en Francia, donde los ciudadanos buscan hacerse con estos aparatos antes de una nueva ola de calor.

Los franceses todavía se recuperan de la intensa ola de calor que la semana pasada dejó temperaturas por encima de 40ºC y un récord de noche más calurosa, con 22ºC de media, así como al menos 1.000 muertes adicionales.

Desde entonces, las cadenas de venta de electrodomésticos enfrentan una fuerte afluencia de clientes, como ocurrió el jueves con el supermercado alemán a precios bajos Lidl que puso a la venta ventiladores y aires acondicionados.

Largas colas de espera, avalanchas en las tiendas, empujones: varios vídeos en las redes sociales mostraron a multitudes intentando conseguir estos aparatos a precios de saldo en estos supermercados en Francia.

«Lidl Francia lamenta los incidentes ocurridos en sus tiendas», dijo AFP la cadena, subrayando que sus empleados «tuvieron que gestionar tensiones, en un clima a veces difícil».

Ante una tienda Lidl en el noroeste de París, decenas de clientes esperaban desde las 07H00 de la mañana su apertura, dos horas después, bajo la atenta mirada de los policías, constató un periodista de AFP.

La gente estaba de buen humor, pero se produjeron altercados con algunos clientes que intentaban colarse. «¡No abriré la tienda hasta que se hayan ido!», gritó una responsable, mientras los clientes la increpaban.

El enfado fue mayor cuando se conoció que, en ese establecimiento, en un barrio obrero de París, sólo había dos aires acondicionados a la venta. Lassana, que no quiso dar su apellido, fue uno de los afortunados, tras hacer fila desde las 04H00.

Fatou tuvo menos suerte y compró un pequeño ventilador. «Y lo logré peleando, porque la policía había cerrado» la tienda, asegura el hombre de 69 años, que calificó de «engañosa» la publicidad del distribuidor.

Lidl Francia justificó la falta de existencias por «el ciclo de venta de sus productos»: «encargados con un año de antelación» y que llegaron el jueves a sus supermercados «a un precio fijo».

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