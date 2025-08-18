La vicepresidenta de Guatemala realizará una visita oficial a Ecuador
Ciudad de Guatemala, 18 ago (EFE).- La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, viajará esta semana a Ecuador para una visita oficial de cuatro días con el objetivo de abordar temas de interés conjunto para ambos países.
El portavoz del Gobierno guatemalteco, Santiago Palomo, detalló este lunes que Herrera estará en Ecuador del 19 al 22 de agosto para «fortalecer el diálogo entre las vicepresidencias» de ambas naciones.
De acuerdo al funcionario, Herrera y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, hablarán sobre «experiencias en políticas públicas, seguridad alimentaria, ciencia, cooperación y articulación multisectorial» durante los cuatro días que comprende el viaje.
«Una de las visitas (de Herrera en Ecuador) será a un albergue donde se abordará la dignificación de los derechos humanos de las personas migrantes», expuso Palomo.
Herrera ha realizado varios viajes desde que tomó posesión en enero de 2024, incluidos a Francia, Estados Unidos, El Salvador y Honduras.
Palomo indicó de igual manera que mientras Herrera esté de viaje, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, cumplirá con una agenda local que incluye una asamblea con autoridades indígenas ancestrales el próximo jueves.
Guatemala y Ecuador conmemoraron en 2025 un total de 140 años de relación diplomática. EFE
