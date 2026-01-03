La vicepresidenta de Venezuela asegura que Nicolás Maduro es el único presidente del país

Caracas, 3 ene (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el único presidente del país suramericano es Nicolás Maduro, que fue capturado por fuerzas militares de Estados Unidos tras un ataque ejecutado esta madrugada en Caracas y otras zonas de la nación petrolera.

«Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela», reiteró Rodríguez en una alocución transmitida por radio y televisión. EFE

