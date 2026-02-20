Labyad ficha por el Corinthians con la carta de recomendación de Memphis

São Paulo, 20 feb (EFE).- El Corinthians anunció este viernes la contratación del centrocampista marroquí Zakaria Labyad, que llega al club brasileño con la recomendación de Memphis Depay, con quien ya compartió vestuario en el PSV neerlandés.

Labyad, nacido en Países Bajos hace 32 años, jugaba actualmente en el DL Yingbo de la liga china, y permanecerá en el Corinthians por lo menos hasta el próximo diciembre, aunque su contrato prevé un año de renovación automática si cumple una serie de metas, no divulgadas por el club.

El jugador marroquí tiene una carrera de trotamundos que lo ha llevado al Sporting de Lisboa, al Fulham inglés y a clubes neerlandeses como el Ajax y el Utrecht.

Labyad es el sexto refuerzo del Corinthians para esta temporada, en la que el club liderado por Memphis disputará la Copa Libertadores, en calidad de campeón de la Copa de Brasil. EFE

