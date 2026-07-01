Lagarde atribuye la subida de tipos a que se daban las circunstancias «adecuadas»

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Lisboa, 1 jul (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, aseguró este miércoles que la entidad subió recientemente los tipos de interés porque se daban las circunstancias «adecuadas» en materia de política monetaria para hacerlo, lo que hizo que esta decisión fuera «obvia».

Lagarde realizó esta afirmación en un panel del foro anual que celebra el BCE en Sintra (Portugal), en el que estuvo acompañada por el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh.

En cuanto a las circunstancias, Lagarde explicó que para decidir la subida del pasado 11 de junio se analizaron las perspectivas de inflación teniendo en cuenta todos los últimos datos económicos y financieros, incluyendo también los riesgos y la inflación subyacente, junto con otros indicadores. EFE

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