Lagarde sobre Francia: cualquier caída de un Gobierno es preocupante para la economía

3 minutos

París, 1 sep (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó este lunes a cuenta de la crisis política en Francia que «todas las caídas de gobiernos en todos los países de la zona euro tienen un impacto evidente» en la economía.

En una entrevista a la emisora Radio Classique, Lagarde afirmó que el sistema bancario no está en el origen de esta crisis, porque «está bien capitalizado, bien estructurado, bien supervisado», pero el hecho es que el riesgo de país de Francia ha aumentado en las últimas semanas.

Preguntada sobre si es dramática la situación de la deuda en Francia, que está en el centro de la más que probable caída del Gobierno del centrista François Bayrou la semana próxima, su respuesta fue que «para todos los países de la zona euro es absolutamente capital tener una deuda viable, una deuda sostenible».

Y sin entrar a comentar explícitamente los parámetros de la deuda francesa, precisó que la sostenibilidad significa que el volumen de la deuda debe disminuir y cumplir con las reglas.

«Desde ese punto de vista, es evidentemente determinante cumplir las reglas que se han acordado y aceptado por todos los socios, y en consecuencia tener una trayectoria de deuda que en primer lugar se estabilice y a más largo plazo vuelva a los niveles que se han convenido».

Lagarde, que había sido ministra francesa de Finanzas antes de convertirse en directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) y luego presidenta del BCE, señaló que examina «con mucha atención» la prima de riesgo de Francia, es decir, la diferencia entre los tipos que Francia tiene que pagar por su deuda y los de Alemania, que sirven de referencia.

E hizo notar que esa prima de riesgo está «justo por debajo» de la de Italia, algo que no ocurría hace unos trimestres, y que además Italia ahora «hace esfuerzos muy serios» para situarse en el límite de déficit del 3 % del PIB, por lo que «haríamos bien en inspirarnos».

Bayrou presentó en julio un esbozo de los presupuestos de 2026 que prevé un ajuste de cerca de 44.000 millones de euros, que contempla la congelación de muchas prestaciones sociales, la no indexación de las pensiones con la inflación y algunos recortes, así como la supresión de dos días festivos.

Esas ideas han recibido un rechazo total de toda la oposición, que ha anunciado que votará en contra de la moción de confianza que el primer ministro ha convocado voluntariamente el 8 de septiembre, lo que debería conducir a su dimisión ese mismo día.

Si se confirma esa caída del Ejecutivo, será el presidente francés, Emmanuel Macron, el que tendrá que decidir si busca a otro jefe de Gobierno que difícilmente conseguirá una mayoría en la actual Asamblea Nacional, tan fragmentada como está, o si convoca elecciones legislativas anticipadas. EFE

ac/cg