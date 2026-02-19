Lanzan campaña de recaudación para repatriar a español en coma en Tailandia tras accidente

Bangkok, 19 feb (EFE).- La familia de Adrián Palomino, un español que se encuentra en coma en un hospital de la turística isla de Phuket (sur de Tailandia) tras haber sufrido un accidente de moto, ha lanzado una campaña para recaudar 260.000 euros con los que sufragar los gastos médicos y de repatriación del joven.

El hombre, de 39 años y buceador profesional en barcos dedicados al buceo recreativo en Phuket, sufrió «un grave accidente de motocicleta» que le causó «un traumatismo craneoencefálico severo» durante un permiso de trabajo, explicó su familia este jueves en un comunicado.

Desde el momento del accidente, Palomino ha estado en coma y en estado crítico bajo vigilancia médica continua, y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Bangkok Hospital de Phuket, según sus familiares.

Su hermana, Elena Palomino, ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe, a través de la cual ya han logrado reunir 52.285 euros de los 260.000 fijados como objetivo.

Con esta cantidad la familia busca poder sufragar los gastos hospitalarios en Tailandia y la repatriación aérea medicalizada del joven, así como los tratamientos que pueda necesitar a su llegada a España, además de costes administrativos y eventuales cargas fiscales derivadas de las donaciones.

«Aunque Adrián contaba con sus seguros profesionales obligatorios, no disponía de un seguro de viaje privado con cobertura amplia para un siniestro de esta magnitud. Esto significa que ni los tratamientos en el hospital tailandés ni la repatriación médica están siendo cubiertos por las pólizas que tenía vigentes», explica la familia.

«La repatriación a España debe realizarse en un avión medicalizado completamente equipado con soporte vital avanzado y un equipo médico especializado a bordo, debido a la gravedad de su estado clínico», añaden.

«Nos duele profundamente tener que pedir apoyo, pero no podemos afrontar esto solos. Cada aportación, por pequeña que sea, nos acerca a traer a Adrián de vuelta a casa, donde podrá seguir luchando rodeado de su familia», concluye el texto que acompaña a la recaudación impulsada. EFE

