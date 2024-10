Largas filas y caos por cobro de ingreso a México a extranjeros en puerto de California

San Ysidro (CA, EE.UU.), 23 sep (EFE).- Largas filas, aglomeraciones, y caos ha causado la implementación de una tarifa de ingreso a México para extranjeros en el puerto más ocupado en la frontera con California (EE.UU.), lo que ha provocado protestas incluso de los mismos mexicanos que usan este paso.

Desde este fin de semana las autoridades mexicanas de migración comenzaron a cobrar a extranjeros una tarifa equivalente a unos 37,75 dólares por permitirles cruzar por la garita de San Ysidro hacia México.

Guadalupe Espinoza, una joven mexico-estadounidense que se dirigía a una fiesta de cumpleaños a la ciudad fronteriza de Tijuana (México) dijo a EFE que cruza la frontera con cierta regularidad, pero esta vez se encontró con una «situación caótica».

“Iba a pasar como siempre lo hago, pero esta vez me pidieron documento para demostrar que soy mexicana, y soy mexicana y estadounidense, pero no traigo ningún documento mexicano porque pensé que no lo necesitaba”, contó Espinoza.

Las autoridades enviaron a la joven al final de una larga fila en la que tardó dos horas. Una vez ahí, “comenzaron a preguntarme que dónde vivía y a qué iba a Tijuana”. Para evitar más retrasos para llegar al cumpleaños, decidió pagar más de 717 pesos mexicanos (37, 75 dólares).

Un oficial del Instituto Nacional de Migración (INM) dijo a EFE que el cobro de Permiso de ingreso a México para extranjeros que viajan al país sin fines de lucro o con motivo de turismo ha estado vigente “desde hace muchos años, solo que no lo habíamos aplicado”.

En las largas filas separadas para mexicanos y extranjeros que provocó la medida se presentaron varias quejas.

Un usuario dijo a EFE que si “hubieran avisado antes» del cobro habría optado por utilizar el cruce fronterizo de Otay, otra garita que une al condado de San Diego con Tijuana, diez kilómetros al este de San Ysidro, donde el INM aún no ha impuesto el cobro.

Los usuarios también cuestionaron que “los turistas cruzan en carro, y a ellos no les están cobrando; en cambio a nosotros que somos la mayoría trabajadores, nos retrasan y nos cobran», según dijo a EFE una persona que tuvo que pagar el costo.

El oficial del INM dijo que en la garita siempre han estado a la vista indicaciones de ingreso para connacionales, mexicanos y para extranjeros, “lo que pasa es que se habían acostumbrado a que no realizáramos (estos cobros) más que a unos cuantos extranjeros, pero no siempre va a ser así”.

El paso de San Ysidro, el más multitudinario de California y de la frontera sur de EE.UU., ha enfrentado críticas de los usuarios por cierres en el pasado, debido al procesamiento de migrantes y solicitantes de asilo.

