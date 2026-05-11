Las acciones de joyerías en la India se hunden tras pedir Modi no comprar oro

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Nueva Delhi, 11 may (EFE).- Las acciones en el segmento de joyería se hundieron este lunes en la bolsa de valores de Bombay (BSE), después de que el primer ministro, Narendra Modi, instara a la población a suspender la compra de oro para proteger las reservas de divisas del país frente a la crisis en el golfo Pérsico.

Las acciones del fabricante de accesorios Titan, una de las empresas más grandes del sector, cayeron más de 6 % hacia las 14:00 hora local (08:30 GMT). La tendencia fue aún más agresiva para sus competidores, con Kalyan Jewellers y Senco Gold registrando caídas del 8,2 % y 7,9 %, respectivamente.

El desplome sectorial arrastró al BSE Sensex, el índice de referencia que agrupa a las 30 empresas de mayor capitalización y liquidez del mercado indio, que abrió la jornada con una caída superior al 1,5 %.

El mandatario indio pidió detener la compra de oro, una práctica tradicional en el contexto de las bodas indias, para detener el drenaje de reservas en moneda extranjera causado por el alza global de precios de combustibles y el cierre intermitente del estrecho de Ormuz.

«La compra de oro es otro ámbito en el que se utilizan divisas de manera extensiva. En aras del interés nacional, debemos decidir no comprar oro durante un año», declaró Modi el domingo.

La India es el segundo mayor consumidor de oro del mundo, representando el 22 % de la demanda global de joyería. Según el Consejo Mundial del Oro (WGC), el gasto en este sector alcanzó un récord de 11.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, una cifra impulsada por el rally de precios internacionales a pesar de que el volumen de compra física había caído un 19 % respecto al año anterior.

A las palabras de Modi, quien también pidió reducir el consumo de gasolina y evitar los viajes al extranjero, se sumó este lunes el rechazo del presidente de EE. UU., Donald Trump, a la propuesta de paz de Irán.

Además del retroceso del Sensex, el Nifty 50 (el índice de la Bolsa Nacional de Valores (NSE) que mide el desempeño de los 50 mayores títulos por volumen de negociación) cerró con una pérdida del 1,44 %, confirmando una tendencia de venta masiva en todas las plazas financieras del país. EFE

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