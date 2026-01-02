Las acciones de Rheinmetall fueron las más negociadas en Fráncfort en 2025

Fráncfort (Alemania), 2 ene (EFE).- Las acciones del fabricante de armamento alemán Rheinmetall fueron las más negociadas en la plataforma del negociación electrónica Xetra del selectivo DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort en 2025 con un volumen de contratación de 116.330 millones de euros.

Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, informó este viernes de que le siguió el fabricante de software para empresas SAP con un volumen de negociación de 97.650 millones de euros y Siemens con 67.110 millones de euros.

El volumen de negociación en la plataforma Xetra y en el parqué de la Bolsa de Fráncfort fue de 1,755 billones de euros en 2025 (1,3 billones de euros en 2024).

Los fabricantes de armamento Hensoldt y Renk también fueron los más negociados en 2025 en otros índices de la Bolsa de Fráncfort con un volumen de contratación de 14.330 y 2.500 millones de euros respectivamente. EFE

