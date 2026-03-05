Las alertas en la UE por productos peligrosos aumentaron un 13 % en 2025, según un informe

Bruselas, 5 mar (EFE).- Las alertas en el sistema ‘Safety Gate’ de la Unión Europea, que informa de la llegada de productos peligrosos no alimentarios, aumentaron en 2025 un 13 % con respecto al año anterior, y más del doble en comparación con las reportadas en 2022, según el informe anual en esta materia que la Comisión Europea presentó este jueves.

El pasado año, se notificaron 4.671 alertas en el sistema, la cifra más alta desde que se lanzó en 2003, mientras que las autoridades nacionales también emitieron un número récord de acciones de seguimiento, con 5.794, lo que representa un aumento del 35 % con respecto a las cifras del año anterior.

«Eso son 90 alertas semanales aproximadamente», dijo el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, en una rueda de prensa en la que enseñó una popular muñeca ‘Labubu’ falsificada cuyas manos y pies se pueden retraer, lo que, señaló, puede causar un riesgo para la salud de los menores.

También mostró otros productos peligrosos, como un pequeños vehículo hinchable acuático para niños o una rueda con cuchillas pensada para trabajar en jardines cuyas hojas, según el comisario, pueden desprenderse mientras se usa.

«El objetivo es proteger a los consumidores europeos de productos peligrosos, y proteger a las empresas europeas de la competencia desleal», explicó McGrath, que señaló a China como lugar de manufactura de la mayoría de estos productos que luego son vendidos en mercados en línea como Aliexpress o Temu.

Los productos peligrosos más frecuentemente reportados el año pasado fueron los cosméticos (36 %), los juguetes (16 %) y los aparatos y equipos eléctricos (11 %).

Según la Comisión, los riesgos para la salud derivados de productos que contienen sustancias químicas peligrosas siguieron siendo la principal causa de alertas, pues representaron más de la mitad de todas las notificaciones (53 %), seguidos por el riesgo de lesiones (14 %) y asfixia (9 %).

«Casi ocho de cada diez alertas relativas a cosméticos relacionados con la presencia de BMCHA, una fragancia sintética prohibida que puede tener efectos nocivos en el sistema reproductivo y causar irritación cutánea», informó la Comisión en un comunicado.

Las autoridades nacionales también notificaron, por primera vez, casos de esmalte de uñas que contienen TPO, un producto químico prohibido en 2025 que «también puede plantear riesgos para la salud prenatal y provocar reacciones alérgicas».

Las medidas planteadas por estas autoridades para garantizar que estos productos se retiren de los mercados europeos se encuentran la retirada de productos del mercado, detenerlos en las fronteras, ordenar a los mercados en línea para eliminar listados de productos, o su retirada. EFE

