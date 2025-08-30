Las autoridades dan por controlado el único incendio que seguía activo en Portugal

The Swiss voice in the world since 1935

Lisboa, 30 ago (EFE).- El único incendio que seguía activo en Portugal, ubicado en la localidad de Rebordelos, en el municipio de Vinhais, a unos 30 kilómetros de la frontera con Galicia (España), fue dado por controlado este sábado por las autoridades.

Una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) confirmó a EFE que el incendio ya está en fase de resolución, aunque siguen en la zona unos 450 bomberos, 150 medios terrestres y 6 aéreos en labores de vigilancia.

Las llamas no han provocado daños materiales ni han afectado a ninguna población, según la ANEPC.

La ANEPC ha venido relajando esta semana sus protocolos de alerta tras la ola de incendios registrada en los últimos meses en el país, aunque sigue pendiente de nuevos fuegos que puedan surgir en lo que queda de verano.

Portugal acumula 251.844 hectáreas quemadas en lo que va de año, según cifras actualizadas este viernes por el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), en un verano que ha incluido uno de los mayores fuegos de su historia, en la zona de Arganil, donde ardieron más de 64.400 hectáreas. EFE

