Las autoridades turcas clausuran un bar gay en Estambul

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Las autoridades turcas ordenaron el cierre de un bar gay en Estambul por presuntas infracciones de la normativa, informó este sábado la oficina del gobernador en un comunicado publicado en X.

La oficina señaló que las inspecciones realizadas por orden suya constataron que el establecimiento, que operaba bajo el nombre de «Tek Yon» en el barrio de Cihangir, había incurrido en prácticas que no cumplían con la normativa vigente.

Las autoridades ordenaron el cierre del local, aunque no ofrecieron más detalles sobre las infracciones específicas que motivaron la decisión.

El cierre se produce después de que grupos islamistas protestaran en las redes sociales contra un crucero previsto para viajeros LGBT, al afirmar que la escala del programa en Turquía estaba siendo organizada por Mustafa Dogan Yilmaz, propietario del bar cuya clausura fue ordenada.

El barco tenía previsto atracar en Estambul el 8 de julio.

El diario progubernamental Yeni Safak informó este sábado de que las inspecciones comenzaron tras anunciarse una fiesta especial LGBT prevista en el Bósforo, lo que llevó a la clausura del establecimiento organizador del evento.

El periódico también señaló que el crucero que transportaba pasajeros LGBT como parte de ese viaje especial había modificado su ruta y ya no hará escala en Estambul.

La homosexualidad no es ilegal en Turquía, pero la comunidad LGBT es frecuentemente blanco de ataques verbales del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien la responsabiliza del descenso de la tasa de natalidad.

Desde 2015, la marcha anual del Orgullo está prohibida y es reprimida de forma casi sistemática en el país.

fo/mab/ahg