Las bolsas de Asia cierran con ganancias generalizadas tras anuncio de Trump sobre Ormuz

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Bangkok, 6 may (EFE).- Las principales bolsas de Asia cerraron este miércoles con ganancias generalizadas gracias al optimismo desatado tras la decisión por parte de Estados Unidos de pausar el operativo militar para escoltar buques en el estrecho de Ormuz para buscar acuerdos con Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes la suspensión del operativo ‘Proyecto Libertad’, impulsado para asegurar militarmente el tránsito de buques por Ormuz, clave para el comercio energético mundial, a petición de Pakistán.

La decisión se debe al «considerable progreso hacia un acuerdo» con Irán, publicó el mandatario en su red Truth Social, horas después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, asegurara que la ofensiva contra Teherán lanzada el 28 de febrero «ha terminado» y se ha abierto una nueva fase con una operación «defensiva» destinada a facilitar la navegación por Ormuz.

Mientras el parqué de Tokio estuvo cerrado por festivo nacional, el resto de bolsas asiáticas se montaron en la ola del crecimiento.

Seúl con récord histórico

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó un 6,45 %, cerrando por encima de los 7.000 puntos por primera vez, gracias al auge de los chips y tras la suspensión militar anunciada por Trump.

El indicador aumentó 447,57 puntos, hasta un récord máximo de 7.384,56 unidades. El Kospi subió un notable 5,12 % en el cierre de la sesión previa.

Poco después de la apertura, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, activó un ‘sidecar’ de compra en el Kospi, un mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, después de que se registran alzas superiores al 5 %.

El indicador ha estado batiendo récords en las últimas semanas en parte por el auge de los valores vinculados a la industria de inteligencia artificial.

Cuando Lee Jae-myung asumió la presidencia en junio de 2025, el principal índice surcoreano rondaba apenas los 2.700 puntos. El mandatario había prometido en aquel entonces que llevaría al Kospi al menos a los 5.000 puntos.

El fabricante de chips Samsung Electronics, valor de referencia local, saltó un 14,41 %, convirtiéndose en la segunda empresa asiática en superar el billón de dólares de capitalización bursátil, tras la firma de semiconductores taiwanesa TSMC.

China continental, Hong Kong y Taiwán avanzan

Las bolsas de China continental también registraron avances significativos. El parqué de Shenzhen ganó un 2,33 % y se colocó en los 15.459,62 puntos, mientras que el de Shanghái subió un 1,17 %, hasta los 4.160,17 enteros.

En Hong Kong, el Hang Seng, cerró con una subida del 1,22 %, en una jornada en la que destacó positivamente el subíndice dedicado a los valores inmobiliarios (+4,36 %).

El selectivo avanzó 315,17 puntos hasta los 26.213,78 enteros, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 0,8 %.

Al otro lado del estrecho de Taiwán, el principal indicador de Taipéi, el Taiex, subió un 0,91 % y se situó en 41.138,85 enteros.

El crecimiento en India

La jornada bursátil en la India concluyó este miércoles con números positivos, siguiendo la tendencia de los mercados de Asia.

El índice SENSEX cerró con un avance del 1,22 % mientras que el NIFTY 50 ganó un 1,24 %, después de haber abierto a la baja.

Asimismo, el crecimiento también alcanzó el sector bancario, con un avance del 2,63 % en el Nifty Bank, el indicador que mide el desempeño de las principales entidades financieras.

Verdes en todo el Sudeste Asiático

Los principales mercados del Sudeste se sumaron a la ola de ganancias, impulsadas por el optimismo de una normalización en Ormuz, por donde transita buena parte de sus fuentes de energía.

El referencial JCI de Indonesia ganó un 0,50 %, el VN del parqué de Ho Chi Minh subió un 0,87 %, mientras que en la próspera Singapur, el STI cerró un 0,14 % de crecimiento. EFE

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