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Las bolsas europeas cierran con fuertes ganancias

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Las bolsas europeas cerraron con fuertes ganancias este jueves, impulsadas por los datos oficiales sobre el empleo en Estados Unidos, que alimentaron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá sin cambios las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria.

La Bolsa de París avanzó 1,65 %, Londres 1,67 %, Madrid 1,37% y Milán 1,60 %, mientras que Fráncfort cerró con un fuerte repunte del 2,16 %, marcando un nuevo máximo histórico tanto intradía como al cierre de la sesión.

emb/alh/nth/mab/ahg

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