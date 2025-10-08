Las cárceles de Perú registran un hacinamiento del 127 % y reúnen a más de 103.000 presos

Lima, 8 oct (EFE).- Las cárceles de Perú registraron un hacinamiento de 127 %, al reunir actualmente a más de 103.000 internos, lo que implica una sobrepoblación de 61.348 presos, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señaló en un comunicado que, como parte de las medidas que buscan disminuir ese hacinamiento, comprará 2.500 grilletes electrónicos para destinarlos al servicio de monitoreo de vigilancia electrónica personal (SVP), que se aplica a los procesados o sentenciados por delitos leves.

Al respecto, el presidente del INPE, Iván Paredes, se reunió con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y anunció que su despacho impulsa una ampliación presupuestaria para comprar los grilletes, con una inversión de unos 35 millones de soles (10,1 millones de dólares u 8,7 millones de euros).

Paredes dijo que actualmente solo existen 67 grilletes electrónicos en uso, y otros 13 a disposición, de los 80 que ya son parte del SVP.

El sistema, que realiza el seguimiento del reo dentro de un radio de acción establecido a partir del domicilio o lugar que autoriza el Poder Judicial, se aplica actualmente solo en Lima y está a cargo de una empresa que es supervisada por el centro de monitoreo del INPE.

En ese sentido, el organismo indicó que la gestión de Paredes impulsa su ampliación a nivel nacional, por lo que próximamente se presentará un proyecto de ley que amplía y optimiza los alcances de la vigilancia electrónica personal y modifica el decreto legislativo N° 1322.

El organismo penitenciario aseguró que también se busca promover el cumplimiento de la norma que precisa que en la vigilancia electrónica tienen prioridad las personas con enfermedades graves, mujeres gestantes y con hijos menores de 3 años, entre otros casos específicos.

«Para el INPE, la finalidad del uso de grilletes es contribuir a disminuir los niveles de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, sobre internos con delitos leves, disminuyendo los costos de albergue para el sistema penitenciario», remarcó. EFE

