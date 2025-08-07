The Swiss voice in the world since 1935

Las cacatúas, además de cantar, bailan

Las cacatúas son famosas en Australia por su canto estridente, pero investigadores revelaron el jueves que también cuentan con una impresionante variedad de movimientos de baile. 

Muchos australianos consideran a las cacatúas como una especie más bien molesta, sobre todo por sus gritos cacofónicos y chillones. 

Pero cuando no están usando sus picos afilados para revolver la basura, un nuevo estudio descubrió que muchas especies de cacatúas parecen disfrutar moviendo sus plumas de la cola.

Natasha Lubke, investigadora de la Universidad Charles Sturt, documentó 30 movimientos de baile diferentes mientras estudiaba varias especies de cacatúas, desde cabeceos hasta giros corporales con un ritmo.

«Demostré que el comportamiento de baile es más común en las cacatúas de lo que se pensaba anteriormente, y se observó en 10 de las 21 especies de cacatúas», dijo Lubke.

Lubke revisó videos de YouTube para documentar los comportamientos de baile de las cacatúas como mascotas en todo el mundo, además de observar a las aves en el zoológico de Wagga Wagga en Australia. 

La investigación sugirió que las cacatúas «pueden experimentar placer y disfrutar bailando», dijo. 

El experto en comportamiento animal Raf Freire, quien supervisó la investigación, dijo que era una señal de «procesos cognitivos y emocionales bien desarrollados en los loros».

El estudio fue divulgado en la publicación científica PLOS One.

Conocida como «el ave más traviesa de Australia», el  comportamiento a veces ruidoso y molesto de las cacatúas de cresta azufrada, es una fuente constante de fascinación para los científicos.

Investigadores a principios de este año documentaron cómo una bandada de cacatúas en el área urbana de Sídney había descubierto cómo utilizar fuentes de agua potable. 

El gobierno australiano en 2017 gastó 50.000 dólares en reparar los daños a los cables de internet de alta velocidad que fueron despojados y mordisqueados por estas aves.

