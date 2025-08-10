Las calles de Medellín se inundan con la belleza de sus flores en el Desfile de Silleteros

Christian Lozano López

Medellín (Colombia), 10 ago (EFE).- Con gladiolos, azucenas, tulipanes, margaritas y más especies florales cargadas sobre la espalda de 535 campesinos del departamento de Antioquia, Medellín se llenó de belleza este domingo con el Desfile de Silleteros, evento central de la Feria de las Flores y patrimonio inmaterial de Colombia.

«Más allá de las flores, que son hermosas, lo que hay detrás son familias y sueños. Eso es lo más bonito, lo que nos representa; esa pujanza y que nos recuerdan siempre de dónde venimos”, dijo a EFE el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre la tradición ‘silletera’ de esa región colombiana.

Las silletas son unos armazones de madera que los campesinos de la región usaban antiguamente para llevar cargas a la espalda, a los cuales se les denominó ‘silleteros’. En la actualidad son la base de creaciones artísticas hechas con flores que representan escenas de la vida cotidiana.

Herencia familiar

Carolina Londoño, una de las finalistas en la categoría tradicional del desfile, contó a EFE que pudo llegar hasta ese punto del concurso desde la vereda (aldea) El Porvenir, en el caserío de Santa Elena, porque toda su familia «le puso el amor y la dedicación» a su silleta, gracias a que llevan en sus corazones «la herencia» de sus abuelos.

«Mi papá me dio esta hermosa tradición, que quiero seguir llevando con orgullo para mostrarle al mundo entero todo lo que nosotros hacemos», agregó.

No es distinto el caso de Carlos Alberto Hincapié, finalista en la categoría comercial, quien desde las montañas del mismo caserío bajó a la Feria de las Flores una silleta de unos 70 kilos que tardó una semana en elaborar junto con su familia.

Hincapié recordó a EFE que su padre lleva 35 años con la tradición ‘silletera’ y que él mismo cumplió 17 años en esta última edición del desfile.

«Es un orgullo, un sentimiento; es sentirnos vivos, es mover fibras, es darle una alegría a Medellín y a los visitantes que llegan a visitarnos acá a nuestra ciudad», indicó.

Para este silletero, esta tradición, «en vez de acabarse, cada día coge más fuerza» y destacó que a diario trabajan para sostener esta actividad.

Tradición de casi 70 años

Hernando de Jesús Londoño, quien comenzó en el desfile a sus 12 años, se ha consolidado como uno de los pioneros de la cultura silletera desde hace 65 años. En diálogo con EFE, exclamó con euforia que tener a 535 silleteros haciendo el recorrido en la actualidad es un avance y «una exageración».

De hecho, el pionero Londoño comparó el desfile de este domingo con el primero, que tuvo lugar en 1957, cuando hubo tres canastas y, de resto, «todos fueron sillitas».

María Elena Correa, oriunda de Pereira, capital del departamento de Risaralda (oeste), que acude a la Feria de las Flores desde hace 20 años sin faltar a ninguna edición, afirmó a EFE que este Desfile de Silleteros «hace resaltar al campesino».

«Si no hay campesinos que cultiven, pues ¿qué vamos a comer?», recalcó Correa tras recordar que quienes desempeñan esta labor no solamente producen flores, sino también alimentos para el consumo nacional.

Tras casi siete décadas atravesando las calles de Medellín en cada edición de la Feria de las Flores, el Desfile de Silleteros se ha consolidado como el evento más importante de esta festividad anual que celebra las tradiciones antioqueñas, lo que ha llevado a que las ‘silletas’ sean consideradas como patrimonio inmaterial de Colombia.

«Lo que queremos el año entrante es que se conviertan en patrimonio inmaterial de la humanidad, patrimonio cultural, y vamos a seguir luchando para que esta tradición se mantenga», concluyó el alcalde Gutiérrez. EFE

