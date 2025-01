Las claves en la disputa entre Trump y los BRICS por una moneda para sustituir al dólar

4 minutos

Río de Janeiro, 31 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con imponer aranceles del 100 % a las importaciones de los países del BRICS si crean una moneda común para sustituir al dólar en sus negociaciones, pese a que esa idea ha sido descartada por el foro de los países emergentes.

El foro fundado en 2009 por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y al que se sumaron en los últimos meses Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia, además de Arabia Saudí, que no ha formalizado su adhesión, cuenta con mecanismos para negociar en sus propias monedas y busca alternativas para reducir el costo de los intercambios.

Estas son las claves de las discusiones sobre medios de pagos en los BRICS:

1) La moneda común se ha abordado, pero la idea no ha avanzado

Los BRICS sí han discutido en diversas oportunidades sobre la conveniencia de crear una moneda común para sustituir al dólar en sus negociaciones, pero la idea no tiene consenso ni ha avanzado en las discusiones de las economías emergentes.

El último en defender la propuesta fue el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que retomó la idea en la cumbre del año pasado en Rusia, pero el propio presidente ruso, Vladímir Putin, le aclaró que la creación de una moneda común no es una «idea madura».

Este mismo viernes el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, negó tajantemente que el bloque tenga esos planes: «en los BRICS no se habla de crear una moneda común. No se ha hablado y no se habla».

El ministro de Exteriores de India, S.Jaishankar, afirmó recientemente que su país «nunca ha apoyado la desdolarización» y no tiene «ningún interés en debilitar el dólar», por lo que no apoya una moneda para los BRICS.

2) Los BRICS ya usan sus propias monedas en los intercambios

Las economías emergentes tienen diferentes acuerdos entre sí para usar sus propias monedas en los intercambios comerciales.

China, que ya realiza el 95 % de su comercio con Rusia en yuanes, tiene también acuerdos para negociar en monedas locales con Brasil, India, Sudáfrica, Indonesia, Arabia Saudí, Egipto y Etiopía.

En una reciente entrevista a EFE, el embajador Eduardo Saboia, hasta hace una semana jefe de la delegación brasileña en los BRICS, afirmó que Brasil aprovechará la presidencia del foro para insistir en el comercio en monedas locales, no para «competir» con el dólar, sino para aprovechar el «dinamismo» de las economías emergentes.

Saboia aseguró que la discusión sobre las monedas locales no esconde «ningún intento de subvertir el orden», sino que se ofrece como alternativa para «estimular el comercio, las inversiones y las transacciones» entre los países miembros.

3) Los BRICS quieren diversificar los medios de pago

Una de las prioridades de la presidencia brasileña de los BRICS es diversificar los medios de pago sin competir con el dólar.

Brasil quiere que las economías emergentes adopten una herramienta semejante al Sistema de Pagos en Moneda Local (SML) del Mercosur, que permite a los socios de este bloque negociar en sus propias monedas.

Rusia viene insistiendo en alternativas para los pagos desde 2023, cuando fue excluido del sistema SWIFT, que permite la comunicación entre bancos de diferentes países y transacciones internacionales seguras y rápidas, como sanción por la guerra en Ucrania.

Entre las propuestas rusas figura el uso de una tecnología de registros distribuidos (DLT), que permite registrar y rastrear transacciones financieras, identidades digitales y activos físicos, o de una plataforma multinacional para transacciones con monedas digitales.

Brasil, como presidente temporal del bloque, trata como una de las prioridades en las negociaciones de cara a la próxima cumbre de Río de Janeiro la facilitación del comercio y las inversiones «mediante el desarrollo de medios de pago».

4) La respuesta a los aranceles

Ante las amenazas de Trump, Lula afirmó el jueves que Brasil responderá con «reciprocidad» y gravará los productos importados de Estados Unidos, país que exporta 40.000 millones de dólares anuales a su socio suramericano.

Otros miembros del bloque de países emergentes, que aglutinan el 37 % del PIB mundial, no han respondido de forma tan tajante como el brasileño.

El Ministerio chino de Exteriores ha advertido de que «no hay ganadores en una guerra comercial». EFE

