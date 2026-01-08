Las concesiones de la UE a sus agricultores para que apoyen el acuerdo con el Mercosur

La Unión Europea ha hecho una serie de concesiones a sus agricultores, con el objetivo de obtener el apoyo necesario para firmar el acuerdo comercial con el Mercosur. Sin embargo, ninguna medida ha logrado calmar la indignación del sector por el pacto.

A continuación, algunas de las concesiones que la UE ha puesto sobre la mesa:

– Garantías para los productos sensibles –

Los agricultores y ganaderos europeos están preocupados por la futura reducción de aranceles sobre productos agrícolas que implica este acuerdo entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La Comisión Europea, presionada por Francia e Italia, anunció en septiembre pasado una serie de garantías que está dispuesta a otorgar a sus sectores cárnico, avícola, del arroz, la miel, los huevos y el etanol, limitando el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviniendo en caso de desestabilización del mercado.

Según un compromiso pactado en diciembre pasado entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo, la Comisión abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 8% inferior al de la misma mercancía en la UE, y si el volumen de importaciones aumenta más de un 8%.

En caso de perjuicio grave, la UE podría volver a subir temporalmente los aranceles sobre los productos afectados.

El ejecutivo europeo también se comprometió a iniciar una investigación si un Estado de la UE lo solicita y existe un riesgo suficiente de perjuicio.

– Pesticidas prohibidos –

Entre los asuntos más controvertidos, los agricultores europeos denuncian la presencia en las importaciones de pesticidas prohibidos en la UE, que, a su juicio, constituye una «competencia desleal».

Ante estas críticas, la Comisión Europea se comprometió a legislar sobre los residuos de pesticidas y anunció el miércoles la prohibición total de tres sustancias: tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo, sobre todo en cítricos, mangos y papayas.

Esta decisión se tomó en respuesta a una prohibición decretada por el gobierno francés, que suspendió esta semana las importaciones a su territorio de productos tratados con un total de cinco fungicidas o herbicidas, entre ellos esas tres sustancias.

La UE también prometió reforzar sus controles para asegurarse de que las importaciones agrícolas respeten las normas europeas.

– Un gesto sobre la PAC –

En su esfuerzo por hacer prosperar el acuerdo con el Mercosur, Bruselas también cedió en otro asunto: el presupuesto de la futura Política Agrícola Común (PAC) de la UE, de 2028 a 2034.

El martes, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso fondos adicionales para los agricultores de unos 45.000 millones de euros (unos 53.000 millones de dólares) a partir de 2028, cuando se supone que solo hubiesen estado disponibles más adelante, en una revisión a medio plazo de la PAC.

– Limitar el coste de los fertilizantes –

Otro de los asuntos que más indigna al campo es el coste de los fertilizantes.

Los productores de cereales, sobre todo, piden retirar los fertilizantes del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, que busca nivelar la competencia entre los productores de la UE y de terceros países, y que entrará en vigor este año.

La Comisión abrió el miércoles la vía a suspender temporalmente ese mecanismo para los fertilizantes.

Mientras tanto, la Comisión anunció una reducción de ciertos aranceles sobre la urea y el amoníaco, para limitar los precios de los fertilizantes nitrogenados.

