Las defensas ucranianas neutralizan 106 de un total de 120 drones rusos

1 minuto

Berlín, 21 feb (EFE).- Las defensas ucranianas lograron neutralizar durante la pasada noche 106 de un total de 120 drones rusos, según informó este sábado la Fuerza Aérea en su parte matinal, aunque se registraron impactos en 11 emplazamientos distintos.

Los rusos lanzaron también un misil balístico de tipo Iskander-M desde la región de Voronezh, mientras que los drones -dispositivos de ataque Shahed, Gerbera e Italmas, así como de otros tipos-, despegaron desde las regiones de Briansk, Kursk, Oriol, Shatalovo y desde la Crimea ocupada.

«Según datos preliminares, a las 8:30 horas las defensas aéreas habían derribado o suprimido 106 drones enemigos de los tipos Shahed, Gerbera e Italmas y drones de otros tipos en el norte, sur y este del país», señaló la Fuerza Aérea.

Pese a ello, el misil logró hacer impacto, al igual que 13 de los drones, que golpearon 11 emplazamientos distintos. En otros ocho emplazamientos se registró además la caída de fragmentos de aparatos derribados.

Uno de estos ataques tuvo como objetivo la ciudad de Odesa (sur), según informó el alcalde de esa localidad Kostera, Oleg Kiper.

«Por la noche, el enemigo atacó masivamente la región de Odesa con drones de ataque. Fueron dañadas infraestructuras civiles y energéticas», escribió en Telegram.

Además de la destrucción de varias viviendas particulares, el alcalde mencionó que sufrieron daños un instituto de enseñanza secundaria y los almacenes de una compañía energética, mientras que dos personas resultaron heridas.EFE

