Las empresas europeas de telecomunicaciones se reúnen con Ribera y Metsola en Bruselas

Bruselas, 8 ene (EFE).- Los consejeros delegados de las principales compañías de telecomunicaciones europeas, entre ellos el de Telefónica, Marc Murtra, se reunieron este jueves en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola,

La reunión se produjo a menos de dos semanas de que el Ejecutivo comunitario presente la ley de redes digitales con la que quiere impulsar las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, prevista para el próximo 20 de enero, según el último calendario publicado.

Los consejeros delegados «subrayaron la importancia de políticas favorables a la inversión, la escala y la innovación en redes digitales, y un marco coherente de la UE para respaldar las ambiciones de Europa en materia de liderazgo digital, sostenibilidad y autonomía estratégica», señaló la patronal europea de las empresas de telecomunicaciones, Connect Europe, en un comunicado.

Al encuentro acudieron también Margherita Della Valle, del Grupo Vodafone; Pietro Labriola, de la italiana TIM; Ana Figueiredo, de la portuguesa MEO; Lars Thomson de la danesa Tenenor y Dominique Leroy, miembros del consejo de administración de Deutsche Telekom, así como el director general de la patronal, Alessandro Gropelli.

Con la vista puesta en la futura ley, la patronal ha incrementado en los últimos meses sus peticiones para que Bruselas facilite las inversión y las fusiones entre las empresas del sector, un área bajo la responsabilidad de Ribera, encargada de la política de competencia en el seno de la Comisión.

Bruselas ha puesto en marcha una revisión de las normas con las que evalúa las fusiones empresariales con el fin de actualizar unas reglas que datan de 2004 y 2008 para que tengan en cuenta nuevos factores como la digitalización, la innovación, la resiliencia, el actual entorno de defensa o el peso global de las firmas. EFE

