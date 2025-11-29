Las Estrellas Orientales dominicanas despiden a su dirigente Fernando Tatis

3 minutos

Santo Domingo, 29 nov (EFE).- Las Estrellas Orientales han despedido este sábado al dirigente Fernando Tatis, anunció el club de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) a través de un comunicado.

El club ha señalado que el despido de Tatis se ha producido tras los cuestionamientos públicos que realizó el veterano estratega sobre el compromiso de sus jugadores con el éxito del equipo, declaraciones que no fueron del agrado de peloteros y de directivos de las Estrellas.

«Luego de sus más recientes declaraciones públicas sobre el equipo, sobre la actitud de los jugadores y sobre la magnitud del interés de éstos en ganar partidos, prominentes integrantes del club manifestaron su inconformidad con esas declaraciones. La directiva del club ha decidido terminar la relación de trabajo con quien consideran es un símbolo de la organización, cuyo legado y consideración se siente obligada a preservar», ha indicado el equipo oriental.

En recientes declaraciones a un programa radial de Santo Domingo, Tatis expresó que el cuerpo técnico del equipo había pasado a desempeñarse como «niñeros» debido a las actitudes y excusas de los jugadores.

«Que este se enfermó, que fulano no quiere jugar, que le duele la cabeza, que tiene un malestar estomacal. En un mismo día tú haces dos o tres alineaciones antes del juego», dijo Tatis sobre las supuestas excusas planteadas por los jugadores.

Ante esta situación, el club ha expresado que, aunque fue difícil para su dirigencia, el malestar causado entre los jugadores ha afectado el liderazgo de Tatis y entienden que esto compromete sus aspiraciones de conquistar el título en la liga dominicana.

«El disgusto de un significativo número de los jugadores, ante las declaraciones de Tatis, ha hecho pensar a la directiva que su gran liderazgo está en entredicho en estos momentos. Ninguna organización puede alcanzar sus objetivos de triunfo, bienestar y progreso si sus líderes no son vistos como tales por sus dirigidos, por ello, también la directiva de las Estrellas ha decidido no poner en riesgo ganar el actual campeonato, meta difícil de alcanzar ante la situación de disgusto que han generado las que considera desafortunadas declaraciones de quien hasta hoy fue su mánager», explica el comunicado.

En lugar de Tatis, y de manera interina, las Estrellas nombraron como mánager al actual coach de banca, Carlos Paulino, quien estará debutando en este puesto en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

En su recorrido con las Estrellas, Tatis los llevó a conquistar la corona en la temporada 2018-2019, siendo este el primer título del equipo en 51 años, y los llevó a la final en tres de los pasados cuatro campeonatos. EFE

hr/rsl/sab