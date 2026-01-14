Las exportaciones chinas aumentaron un 6,1 % en 2025 pese a la guerra comercial

Shanghái (China), 14 ene (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 6,1 % en 2025 hasta unos 26,99 billones de yuanes (3,87 billones de dólares, 3,32 billones de euros) pese al impacto del recrudecimiento de la guerra comercial con Estados Unidos y las tensiones con otros territorios.

Esa tasa, no obstante, es un punto porcentual inferior a la registrada en 2024.

Según los datos oficiales divulgados este miércoles por la Administración General de Aduanas del país asiático, las importaciones experimentaron un avance menos pronunciado, de un 0,5 %, y se situaron en unos 18,48 billones de yuanes (2,65 billones de dólares, 2,27 billones de euros), frente al 2,3 % del año anterior.

En el global del año, el superávit comercial chino fue de 8,51 billones de yuanes (1,22 billones de dólares, 1,05 billones de euros), lo que supone un incremento del 20,5 %, según cálculos efectuados por EFE.

A lo largo de 2025, el total de intercambios comerciales entre China y el resto del mundo -sumando exportaciones e importaciones- aumentó un 3,8 %, un ritmo 1,2 puntos más lento que el de 2024.

En el último mes del año, las exportaciones crecieron un 5,2 % interanual y las importaciones, un 4,4 %.

Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

En la moneda estadounidense, las exportaciones aumentaron un 5,5 % en 2025 hasta unos 3,77 billones de dólares, mientras que las importaciones se mantuvieron planas en unos 2,58 billones.

En diciembre, las ventas a otros países denominadas en dólares crecieron un 6,6 % interanual, mientras que las compras de bienes extranjeros hicieron lo propio en un 5,7 %.

Ambos datos superan ampliamente las previsiones de los analistas, que anticipaban una subida del 3 % para las exportaciones y de un mero 0,9 % para las importaciones. EFE

