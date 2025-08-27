Las exportaciones de café hondureño crecen un 80 % y superan los 2.094 millones de dólares

Tegucigalpa, 26 ago (EFE).- Los ingresos por las exportaciones de café de Honduras, el mayor productor del grano de Centroamérica, totalizaron 2.094,79 millones de dólares en la cosecha 2024-2025, un aumento del 80 % respecto al mismo período de ciclo cafetalero pasado, informó este martes una fuente empresarial.

Entre octubre de 2024 y lo que va de agosto de 2025, las divisas generadas por el grano fueron superiores en 928,98 millones de dólares frente a los 1.165,72 millones contabilizados en la cosecha 2023–2024, según un informe del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe).

Precisó además que el volumen de las exportaciones de café en el período de análisis aumentaron un 2 %, debido a que en el ciclo pasado se exportaron 5,84 millones de quintales (sacos de 46 kilos), mientras que en la actual, que concluirá en septiembre, se vendieron 5,94 millones de quintales.

El precio del quintal de café alcanzó un promedio de 352,65 dólares, mientras que en el mismo periodo de la cosecha 2023-2024 se cotizó a 199,51 dólares, lo que supone un aumento del 77 %, según las autoridades cafetaleras.

Los contratos de venta de café suman 6,26 millones de quintales, lo que supone un alza del 4 % con relación a los 6,01 millones de sacos reportados en la misma fecha del ciclo anterior, según el informe del Ihcafe.

Los principales destinos del café hondureño son Estados Unidos, Alemania, Bélgica e Italia, que en conjunto concentran el 64,7% del total exportado.

Otros compradores importantes son Canadá (4,6%), Francia (3,6%), Suecia (3,1%), Reino Unido (2,9%), Holanda (2,7%) y Japón (2,5%).

El café aporta más del 5 % al Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras y representa cerca del 30 % del PIB agrícola, según datos oficiales.

El Ihcafé proyecta que la cosecha actual alcanzará 6,5 millones de quintales exportados. El ciclo cafetalero se extiende del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente.

Más de 120.000 productores, en su mayoría de pequeña escala, participan en esta actividad en Honduras, que genera alrededor de un millón de empleos directos e indirectos en labores como la recolección, el beneficiado (procesamiento) húmedo y seco, y el transporte del grano. EFE

