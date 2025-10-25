Las exportaciones peruanas de cobre sumaron 14.151 millones de dólares hasta julio

Lima, 25 oct (EFE).- Las exportaciones peruanas de cobre, el principal producto de venta al exterior del país, ascendieron a 14.151 millones de dólares, de enero a julio de este año, lo que representó un incremento de 8 % respecto al mismo periodo del 2024, informó este sábado el Ministerio de Energía y Minas.

El cobre aporta el 30 % del valor total exportado en el 2025 y el principal destino de sus ventas fue China con 74 % del total.

Asimismo, le siguieron Japón (7,3 %) y España (3,2%), lo que reafirma la relevancia de Asia Oriental en el comercio minero internacional, así como el fortalecimiento de los lazos comerciales, indicó el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Respecto a las exportaciones de oro, de enero a julio de 2025, registraron un alza de 41 % en ese lapso, que sumaron 11.498 millones de dólares, frente a las ventas por 8.150 millones de dólares del mismo periodo del año pasado.

India ocupó el primer lugar como destino de la exportación aurífera con 21,7 %, en segundo y tercer lugar se situaron Emiratos Árabes Unidos y Canadá, con participaciones del 20,7 % y 19,8 %, respectivamente.

El boletín resaltó que el desempeño positivo de los productos minero metálicos refleja el dinamismo del sector, que continúa generando divisas, empleo y contribuye con la estabilidad económica del país.

En medio del ‘boom’ del precio internacional del oro, la comisión de minería del Congreso ha vuelto a debatir la posibilidad de ampliar indefinidamente la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), dirigido a los mineros artesanales que trabajan informalmente, que debe concluir en diciembre próximo, tras las quejas del sector privado de que es un instrumento que alienta la minería ilegal de oro, entre otras.EFE

