The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Las familias de los rehenes piden a Netanyahu parar inmediatamente los ataques en Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 29 sep (EFE).- Las familias de los rehenes israelíes en Gaza celebraron la aceptación este lunes por parte de Israel del plan de alto el fuego presentado por Estados Unidos, que aún debe ser ratificado por Hamás, afirmando que supone un «acuerdo histórico», y pidieron al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ordene inmediatamente parar los ataques en el enclave palestino.

En un comunicado, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados en los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, agradece al presidente estadounidense, Donald Trump, que haya logrado este hito tras «casi dos años de una angustia inimaginable».

«El presidente Trump ha logrado lo que muchos consideraban imposible. Su determinación nunca flaqueó, incluso cuando otros perdieron la esperanza», afirman.

Y añaden que el plan presentado por Trump y aceptado por Netanyahu «es un acuerdo histórico» que permitirá «sanar» al pueblo israelí, así como poner fin a la guerra y «trazar un nuevo futuro para Oriente Medio».

Las familias felicitan asimismo a Netanyahu por aceptar la iniciativa del presidente Trump y le instan a «ordenar de inmediato el cese de los combates en Gaza», ya que afirman que siguen poniendo en peligro el destino de los rehenes».

«No hay razón para arriesgar sus vidas cuando Israel ha adoptado la histórica iniciativa del presidente Trump», explican.

E instan a los países del mundo a «ejercer la máxima presión para garantizar que Hamás se comprometa con esta oportunidad histórica para la paz». EFE

mt/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR