Las fuerzas rusas avanzan en un sector estratégico del este de Ucrania

afp_tickers

Las fuerzas rusas avanzan rápidamente en un sector estratégico del frente en el este de Ucrania, informaron el martes el ejército ucraniano y analistas, días antes de un encuentro entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó en X que Rusia no se está preparando «para poner fin a la guerra», sino para lanzar «nuevas ofensivas» en Ucrania.

El ejército ruso, que invadió Ucrania en 2022, ha hecho avances graduales los últimos meses a lo largo del frente y asegura haber anexado cuatro regiones ucranianas que lucha por controlar.

Según el ejército ucraniano, ha habido combates alrededor de la ciudad de Kucheriv Yar, en la región oriental de Donetsk, en un reconocimiento de los avances rusos.

El blog ucraniano DeepState, cercano al ejército, mostró unos 10 km de avances rusos los últimos dos días.

El corredor ahora controlado por Rusia amenaza la localidad minera de Doboropilia, de donde los civiles comenzaron a huir ante los ataques rusos con drones.

El avance ruso amenaza también la devastada ciudad de Kostiantinivka, la última zona urbana grande de Donetsk aún bajo control ucraniano.

El popular bloguero militar Sternenko escribió en Telegram que las fuerzas rusas tomaron control de partes de una autopista que conecta importantes centros de población en Donetsk.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, indicó que «los grupos rusos de sabotaje y reconocimiento estarían infiltrando zonas cerca de Dobropilia».

Agregó que los próximos días serán cruciales para repeler el ataque ruso en esta ciudad.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto reunirse el vienes con su par ruso, Vladimir Putin, para discutir la guerra en Ucrania.

En tanto, líderes europeos buscan asegurar que se respeten los intereses ucranianos.

