Las ganancias netas de MercadoLibre bajaron un 15,5 % interanual en el primer trimestre

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Buenos Aires, 7 may (EFE).- MercadoLibre, el gigante argentino de comercio electrónico y servicios financieros digitales, obtuvo en el primer trimestre del año un beneficio neto de 417 millones de dólares, frente a las ganancias netas de 494 millones de dólares en igual periodo de 2025, lo que ha supuesto una bajada interanual del 15,5 %.

De acuerdo con el informe de resultados presentado este jueves por la empresa, durante el primer trimestre sumó ingresos netos por 8.845 millones de dólares, con un aumento interanual del 49 %.

MercadoLibre, que opera en 18 países de América Latina, afirmó en un comunicado que las inversiones estratégicas en envíos gratis, la tarjeta de crédito de Mercado Pago y el comercio transfronterizo «están impulsando un crecimiento excepcional y fortaleciendo el posicionamiento competitivo en toda la región».

La multinacional latinoamericana precisó que en el primer trimestre obtuvo ingresos netos por unos 4.868 millones de dólares en el segmento del comercio electrónico y por 3.977 millones en el segmento de tecnofinanzas (servicios financieros basados en la tecnología).

Los activos bajo gestión de Mercado Pago -su división ‘fintech’- crecieron 77 % interanual, hasta casi 20.000 millones de dólares, según destacó la empresa, cuyas acciones cotizan en el índice Nasdaq de Estados Unidos, que agrupa a las principales compañías tecnológicas del mundo.

En tanto, el beneficio operativo registrado en el primer trimestre fue de 611 millones de dólares, frente a una ganancia operativa de 763 millones en igual periodo del año pasado, lo que representa un descenso del 19,9 %.

Con respecto a clientes, MercadoLibre alcanzó al 31 de marzo pasado los 84,1 millones de compradores activos únicos, mientras que el número de usuarios ‘fintech’ subió a 82,9 millones.

Fundada en Argentina en 1999, MercadoLibre obtuvo el año pasado un beneficio neto de 1.997 millones de dólares, lo que supuso una mejora del 4,5 % frente a los resultados de 2024. EFE

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