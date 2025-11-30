The Swiss voice in the world since 1935

Las inundaciones en Indonesia dejan 316 muertos y 289 desparecidos

Yakarta, 30 nov (EFE).- Al menos 316 personas han muerto y 289 permanecen desaparecidas a causa de las inundaciones en Indonesia, un desastre que ha devastado amplias zonas y afectado a gran parte del Sudeste Asiático.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) compartió este domingo las últimas cifras, que se espera aumenten de manera considerable en las próximas horas, mientras los equipos de emergencia intensifican sus labores de rescate. EFE

