Las inundaciones en Kenia dejaron un saldo de al menos 62 personas muertas, según la policía

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Las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales de la semana pasada en Kenia provocaron la muerte de al menos 62 personas, indicó la policía este sábado en un balance.

«Hasta la fecha, el número de víctimas asciende lamentablemente a 62, entre ellas 46 hombres, 8 mujeres y 8 niños», informó la policía keniana.

Más de dos mil familias han sido desplazadas en todo el país, precisó la nota, publicada en la red X.

Las fuertes precipitaciones que cayeron a finales de la semana pasada convirtieron las vías principales de Nairobi, la capital, en torrentes que inundaron miles de viviendas y comercios.

Varias regiones de Kenia siguen sufriendo fuertes lluvias, según la policía, que instó a la población a la «prudencia extrema» y seguir las actualizaciones e instrucciones de las autoridades.

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