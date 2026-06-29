Las manifestaciones contra el proyecto vinculado a Trump no cesan en Albania

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A casi un mes de las primeras manifestaciones, miles de albaneses volvieron a protestar el sábado por la noche en Tirana, exigiendo la dimisión del gobierno y el fin de los proyectos turísticos de la hija del presidente estadounidense, Ivanka Trump, que han desatado la ira de una parte del país.

Este proyecto turístico en una zona natural protegida, donde viven flamencos y muchas otras especies, se presentó por primera vez en 2024.

Sin embargo, fue a finales de mayo cuando aparecieron alambradas en las playas de Zvernec, a 150 km al suroeste de la capital, Tirana, lo que lo desencadenó todo.

Desde entonces, los manifestantes han desfilado cada día frente a las oficinas del primer ministro, Edi Rama, para exigir su dimisión.

Según periodistas de la AFP que han seguido las concentraciones, al menos varios miles de personas se reúnen cada noche en el centro de la ciudad.

«Nuestras reivindicaciones son muy claras. La primera es la dimisión del primer ministro y de su gobierno», explica a la AFP Luciana Kokaj, una de las organizadoras.

La abogada Irena Dule cree que el origen de la indignación ciudadana está en «la falta de transparencia, la falta de responsabilidad y la arrogancia».

Desde el inicio, Rama no ha dejado de burlarse de los manifestantes. Llegó incluso a invitar a algunos a «irse a la mierda», en una entrevista con el diario Financial Times.

Al menos un centenar de manifestantes han sido imputados por diversos disturbios desde junio.

– Daño ambiental –

«Estamos aquí para hacer oír nuestra voz contra este proyecto, pero también contra la ley actual de zonas protegidas, que abre la puerta a otros proyectos en otras áreas protegidas», detalla Dule.

El proyecto turístico vinculado a la familia Trump está rodeado de incógnitas, como la adquisición de los títulos de propiedad del terreno. Aún así podría ver la luz gracias a una ley de febrero de 2024 que permite la construcción de hoteles de lujo en zonas protegidas.

Zydjon Vorpsi, representante de una oenegé, dice que en la zona «se pueden encontrar más de 200 especies de aves». Entre ellas, especies amenazadas como el pelícano rizado. «Este es el único lugar de la laguna de Narta donde se reproducen», agrega.

Los manifestantes también protestan por otras cosas: el encarecimiento del costo de la vida, la corrupción, las carencias del sistema sanitario, las pensiones y la falta de oportunidades para la juventud, que ha abandonado el país en masa desde hace años.

Zyryku Albanian, un biólogo establecido en Berlín, es parte de esa diáspora y regresó para protestar. Dice que la «resistencia continuará».

Para Mevlan Mata, un albanés instalado en Nueva York que también retornó, la dimisión de Edi Rama «no es más que cuestión de tiempo».

«No nos iremos hasta que eso haya sucedido», afirma.

Bme-cbo/mr/jm/mvl