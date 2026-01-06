Las medusas y anémonas tiene patrones de sueños similares a los humanos

Redacción Ciencia, 6 ene (EFE).- Las medusas y anémonas marinas duermen aproximadamente un tercio del día, al igual que los seres humanos, con los que comparten similitudes notables en los patrones de sueño.

Un estudio que publica Nature, firmado por investigadores de la Universidad Bar Ilan (Israel), respalda las hipótesis de que el sueño evolucionó en una amplia gama de especies para reducir el daño al ADN, especialmente en las neuronas del cerebro, asociado con el estado de vigilia.

Con anterioridad, ya se había documentado un estado similar al sueño en las medusas Cassiopea, pero su arquitectura específica en estos organismos y su función seguían sin estar claras.

El equipo examinó los patrones de sueño de las medusas (Cassiopea andromeda), tanto en laboratorio como en su hábitat natural, y de las anémonas de mar (Nematostella vectensis) únicamente en laboratorio.

Ambos organismos duermen aproximadamente un tercio del día. Mientras que las medusas lo hacen durante la noche, con algunas siesta rápidas hacia mediodía, las anémonas marinas duermen principalmente de día.

Un análisis más profundo de los patrones de sueño indicó que el de las medusas está controlado por los cambios de luz y el impulso homeostático del sueño (el mecanismo interno del cuerpo que controla la necesidad de dormir).

Las anémonas de mar, por su parte, tienen el sueño regulado por su reloj circadiano interno y por el impulso homeostático del sueño.

En ambas especies, el estado de vigilia y la privación del sueño se asociaron con un aumento del daño en el ADN neuronal, mientras que el sueño espontáneo o inducido se relacionó con una reducción de ese daño.

Además, el aumento del daño en el ADN debido a factores externos de estrés provocaba que los organismos durmieran más para compensarlo.

El estudio propone que el sueño es una solución adaptativa para reducir el daño en el ADN y el coste celular del estado de vigilia, el cual se asocia con entradas sensoriales continuas y actividad de neuronas irremplazables, un metabolismo celular mejorado y un aumento de la locomoción.

Se cree que las neuronas evolucionaron en los metazoos basales, un grupo de animales que apareció en una etapa temprana y que habría sido similar a las anémonas de mar y las medusas que viven hoy en día (miembros del filo Cnidaria).

Los autores señalan que los cnidarios podrían constituir un modelo atractivo para estudiar la evolución del sueño en los animales antiguos. EFE

