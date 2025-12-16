Las mujeres ganaron en 2025 en Alemania un 16 % menos por hora trabajada que los hombres

3 minutos

Berlín, 16 dic (EFE).- Las mujeres ganaron en Alemania en 2025 una media de un 16 % menos por hora trabajada que los hombres, de manera que la brecha salarial de género no ajustada se mantuvo sin cambios respecto al año anterior, según datos publicados este martes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Así, las mujeres percibieron un salario medio bruto por hora de 22,81 euros, es decir, 4,24 euros menos que los hombres, con 27,05 euros.

Si se incluye el sector económico ‘administración pública, defensa; seguridad social’ -excluido junto con el de ‘agricultura, silvicultura y pesca’ del cálculo de la brecha salarial de género según la definición uniforme de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat)- la diferencia salarial no ajustada entre mujeres y hombres fue en 2025 en Alemania del 15 %.

Este valor más bajo se debe a que en el sector público existen diferencias salariales significativamente menores entre mujeres y hombres.

Así, la brecha salarial de género no ajustada en el sector público -en este caso, los sectores económicos de ‘administración pública, defensa; seguridad social’, así como ‘educación’- fue considerablemente menor, del 4 %, respecto al 17 % en el sector privado.

De esta manera, la diferencia salarial relativa en el sector privado fue más de cuatro veces superior a la del sector público.

Alrededor del 60 % de la brecha salarial no ajustada entre hombres y mujeres -en euros, 2,53 euros de la diferencia salarial total de 4,24 euros- puede explicarse con las características disponibles para el análisis.

Un factor importante que explica el 19 % o 0,81 euros de la diferencia salarial es el hecho de que las mujeres suelen trabajar más a menudo a tiempo parcial, lo que suele ir acompañado de unos ingresos brutos medios por hora más bajos.

Además, las mujeres suelen trabajar en sectores y profesiones en los que los salarios son generalmente más bajos, lo que explica alrededor del 18 % o 0,75 euros de la diferencia salarial.

Aproximadamente el 13 % de la brecha salarial -o 0,55 euros- se explica por el nivel de exigencia de la profesión.

El 40 % restante de la diferencia salarial -1,71 euros de los 4,24 euros- no puede explicarse por las características disponibles en el modelo de estimación y es el que corresponde a la brecha salarial ajustada por género, es decir, aquella por la cual las mujeres cobran por hora menos que sus colegas hombres con un trabajo, una cualificación y una trayectoria profesional comparables, y que se mantiene en el 6 %.

La brecha salarial de género ajustada debe entenderse como el «límite máximo» de una posible discriminación salarial de las mujeres, precisa el comunicado. EFE

