Las nevadas dejan a decenas de miles de personas sin transporte o luz en Serbia y Bosnia

2 minutos

Zagreb, 7 ene (EFE).- Varias decenas de miles de personas en Serbia y Bosnia-Herzegovina están desde hace varios días sin electricidad o agua debido a los daños causados por las copiosas nevadas, que este miércoles están provocando también problemas en el transporte.

Según la compañía eléctrica pública bosnia Elektroprivreda, más de 15.000 habitantes en el centro del país no tienen electricidad desde hace cuatro días.

En las regiones centrales de Tuzla, Zenica y Doboj, según datos oficiales, han caído ya más de 40 centímetros de nieve, mientras sigue nevando.

Varias localidades son inaccesibles y debido a la falta de electricidad sus habitantes tampoco pueden comunicarse por teléfono móvil.

Las autoridades de las regiones de Zvornik y Foca, en el este de Bosnia, y en varios puntos del oeste de Serbia han declarado el estado de emergencia debido al riesgo de que se desborde el río Drina.

Los accesos por ferrocarril y carretera en gran parte de Serbia occidental y central han quedado cortados y tampoco hay comunicación por teléfono móvil.

Según la televisión N1, los habitantes de estas regiones denuncian el aislamiento que sufren desde hace varios días, sin agua, electricidad o comunicación telefónica.

La emisora pública serbia RTS ha anunciado que hoy caerán hasta 15 centímetros más de nieve y ha alertado de que la situación en las carreteras empeora por el hielo y lluvia helada.

La nieve ha causado un caos también en las carreteras de Croacia, cuyas autoridades han cerrado la carretera A1, que une la capital, Zagreb, con la ciudad costera de Split, debido a fuertes borrascas de viento y nieve.

Las autoridades de Zagreb aseguran haber tenido que activar a cientos de equipos comunales para limpiar las calles de la ciudad de la nieve que no cesa de caer desde el martes.

Al mismo tiempo, varias líneas de tren a lo largo del país han tenido que ser suspendidas por la nieve y los árboles caídos en las vías.

También los medios de Eslovenia informan de dificultades de tráfico en diversas partes del país y que el aeropuerto de Brnik aeropuerto, a 25 kilómetros de Liubliana, está cerrado desde ayer por acumulación de hielo.EFE

vb-as/crf

(foto)