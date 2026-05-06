Las principales televisiones de Chile denuncian a Google por competencia desleal

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Santiago de Chile, 6 may (EFE).- Los principales canales de televisión de Chile anunciaron este miércoles la presentación de una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Google por «abuso de posición dominante» en los mercados de publicidad digital a través de los motores de búsqueda.

La Asociación Nacional de Televisión (Anatel), a la que pertenecen Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, TV+ y La Red, indicó en un comunicado que la demanda busca que el TDLC determine «si hay prácticas anticompetitivas, sancione a Google y adopte las medidas necesarias para garantizar una competencia justa en el mercado».

«Google controla el acceso a las audiencias y a la publicidad digital, capturando el valor económico del periodismo que otros producen y financian, sin asumir las responsabilidades que ese rol implica», dijo el presidente de Anatel, Pablo Vidal.

La acción judicial se enmarca en una tendencia global, con demandas contra Google y otras empresas tecnológicas como Meta por conductas similares en Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia.

En Chile, esta demanda se suma a las presentadas ante el mismo tribunal por Copesa S.A., Radio Cooperativa y El Mostrador.

«Cuando los medios de comunicación pierden ingresos por prácticas anticompetitivas, las consecuencias no son solo financieras: se reducen los equipos periodísticos, se achica la cobertura regional, se debilita la fiscalización del poder y la ciudadanía termina con menos y peor información», indicó Vidal.

Este, agregó, «no es solo un problema entre empresas: es una amenaza concreta al pluralismo informativo y, por lo tanto, a la democracia». EFE

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