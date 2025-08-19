Las regiones de Colombia suman fuerzas para entrar en la disputa presidencial en 2026

Bogotá, 19 ago (EFE).- Cuatro políticos colombianos agrupados en la coalición ‘La fuerza de las regiones’ inscribieron este martes ante la autoridad electoral en Bogotá sus comités de recolección de firmas con la intención de entrar en la carrera presidencial de 2026.

De esta coalición hacen parte tres exgobernadores departamentales y un exalcalde que pretenden consolidar el año próximo una alternativa al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, con un proyecto que resalta la autonomía territorial y la descentralización administrativa.

Con ese objetivo se inscribieron los exgobernadores Héctor Olimpo Espinosa (Sucre), Juan Guillermo Zuluaga (Meta) y Aníbal Gaviria (Antioquia), así como el exalcalde Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga).

Aunque cada uno inscribió de manera independiente su comité de firmas, el objetivo es llegar a las elecciones con un solo candidato que será elegido en noviembre mediante una consulta o encuesta interna.

En ese sentido, Gaviria aseguró a EFE que «el 30 de noviembre los candidatos elegirán por encuesta a uno de los cuatro para que represente a la coalición y llegue fortalecido a la consulta popular del 8 de marzo, y de allí salir victorioso hacia la primera vuelta presidencial del 31 de mayo».

La alianza ‘La fuerza de las regiones’ reúne a 21 exgobernadores y 20 exalcaldes de ciudades capitales que gobernaron entre el 2020 y el 2023.

La inscripción de candidaturas con el apoyo de un mínimo de 600.000 firmas de ciudadanos es una alternativa para los candidatos que no cuentan con el aval de un partido político.

Además de ‘La fuerza de las regiones’, ya inscribieron movimientos ciudadanos el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, la periodista Vicky Dávila, el exmagistrado Jaime Araújo, la exalcaldesa Claudia López y otros exfuncionarios que quieren disputar las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. EFE

