Las reservas internacionales brutas de Nicaragua suben a 7.431 millones de dólares

San José, 14 ago (EFE).- El saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) del Banco Central de Nicaragua alcanzaron los 7.431 millones de dólares hasta julio pasado, un 25,9 % más en relación al mismo mes de 2024, informó este jueves el banco emisor del Estado nicaragüense.

La cifra es mayor en 1.528 millones de dólares frente al saldo a julio de 2024, cuando el remanente de las RIB cerró en 5.903 millones de dólares, precisó el emisor en un informe.

Los 7.431 millones de dólares de las RIB también superan los 7.206 millones de dólares con que estas reservas cerraron en junio pasado, detalló la entidad.

Durante julio de 2025, las reservas internacionales brutas aumentaron en 225 millones de dólares con relación al mes anterior, impulsadas principalmente por las cuentas netas del sector público no financiero, el aumento del encaje legal, la entrada de recursos externos, y la colocación neta de letras en moneda extranjera, explicó la entidad monetaria.

Ese nivel de reservas internacionales a julio de 2025 es consistente con una cobertura a base monetaria de 3,8 veces, puntualizó.

Con ese saldo de reservas se garantiza la disponibilidad de divisas para el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos para el fortalecimiento cambiario y contribuye a la estabilidad macroeconómica y financiera del país, de acuerdo con la información.

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3 % y un 4 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2 % y el 4 %. EFE

