Las tropas rusas toman localidad entre bastiones ucranianos de Pokrovsk y Kostiantínivka

1 minuto

Moscú, 9 ago (EFE).- Las tropas rusas han tomado una estratégica localidad situada entre los bastiones ucranianos de Pokrovsk y Kostiantínivka en la región de Donetsk, según informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Unidades de la agrupación militar Tsentr (Centro) han liberado con sus decididas acciones la localidad de Yablunivka, en la república popular de Donetsk», señala el parte de guerra.

El pueblo de Yablunivka, de apenas 300 habitantes antes de la guerra, se encuentra prácticamente en la carretera que une las dos plazas fuertes ucranianas.

De esta forma, los rusos quieren romper las líneas de abastecimiento enemigas antes de intentar asediar ambas ciudades, que superan los 60.000 habitantes.

Las tropas rusas avanzaron progresivamente en mayo y junio, tanto en el Donbás, como en las regiones de Sumi y Járkov, donde quieren crear una zona de seguridad.

Pero el ritmo de dicha ofensiva se ralentizó ligeramente en julio, por lo que los expertos esperan que en agosto Moscú intensifique sus ataques con el fin de tomar Pokrovsk y Kostiantínivka, y después avanzar hacia Kramatorsk y Sloviansk, más al norte.

Pese a la insistencia de Estados Unidos, la Unión Europea y la propia Ucrania, Moscú se niega a declarar un alto el fuego para negociar una paz.

El presidente ruso, Vladímir Putin, insistió en los planes de conquistar más territorio en Ucrania justo antes de aceptar reunirse con su homólogo de EE.UU, Donald Trump, el próximo viernes en Alaska.EFE

mos/amg