Las ventas chinas de tierras raras caen un 23 % en julio tras el ‘boom’ por pacto con EEUU

Shanghái (China), 7 ago (EFE).- Las exportaciones chinas de tierras raras cayeron cerca de un 23 % entre junio y julio tras haberse disparado un 32 % el mes anterior después de que Pekín prometiera agilizar las licencias para vender al extranjero este grupo de elementos clave para sectores como chips o aeronáutica.

Según cálculos efectuados por EFE en base a las cifras divulgadas hoy por la Administración General de Aduanas de China, el volumen de tierras raras vendido por el país asiático al resto del mundo descendió un 22,58 % en julio si se compara con el dato de junio, aunque en términos interanuales aumentó un 21,42 %.

En el acumulado de los primeros siete meses del año, China exportó un 13,3 % más de tierras raras que en el mismo período de 2024, según los informes de Aduanas, que revelan, no obstante, que el valor de esas ventas descendió un 23,3 %.

Los datos preliminares divulgados hoy no desagregan por elementos -aglutinan el total de ventas de tierras raras- ni tampoco por país de destino.

Desde el 2 de abril, en el marco de la escalada arancelaria con Estados Unidos, Pekín impuso un nuevo régimen de licencias que obliga a las firmas extranjeras a solicitar permisos para exportar 7 de los 17 minerales del grupo de tierras raras (samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio) e imanes derivados, aduciendo motivos de seguridad nacional.

Eso provocó una esperada caída de los envíos al exterior en abril (-15,56 %), pero las cifras escalaron con fuerza en marzo (+22,57 % intermensual) y en junio (+32,02 %), especialmente tras el pacto alcanzado ese último mes en la ronda de negociaciones comerciales que China y Estados Unidos celebraron en Londres, por el cual Pekín adquirió el mencionado compromiso para agilizar las licencias.

Los controles son especialmente dañinos para los sectores que más necesitan estos materiales -destacan también automoción o defensa-, ya que China procesó el 99 % de las tierras raras pesadas utilizadas en 2024 y posee casi la mitad (49 %) de las reservas de esos elementos. EFE

