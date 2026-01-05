Las ventas de GM en EEUU crecieron un 5,5 % en 2025 y llegaron a 2,8 millones de vehículos

Washington, 5 ene (EFE).- Las ventas de General Motors (GM) en Estados Unidos crecieron un 5,5 % en 2025 hasta alcanzar 2.853.299 vehículos, informó este lunes el fabricante estadounidense.

El incremento se produjo a pesar de que en el último trimestre del año sus entregas cayeron un 6,9 % y totalizaron 703.001 unidades. En estos momentos, la cuota de mercado de GM en EE.UU. se sitúa aproximadamente en el 17 %.

GM destacó que las cifras de 2025 suponen que la empresa es la líder de ventas en el importante segmento de las camionetas ‘pick-up’, el más rentable del sector, por sexto año consecutivo, con 940.000 unidades, un aumento anual del 7 %.

El fabricante también subrayó que sus cuatro marcas (Chevrolet, Cadillac, Buick y GMC) establecieron cifras récord de ventas en 2025, por segundo año consecutivo, y que es ahora el segundo en ventas de vehículos eléctricos en el país, por detrás de Tesla.

GM vendió el año pasado 169.887 vehículos eléctricos, un 48 % más que en 2024, a pesar de la eliminación, a finales de septiembre, de los créditos fiscales para estos automóviles, lo que provocó una caída de la demanda del 43 % en el último trimestre de 2025.

El tercer fabricante estadounidense de automóviles, Stellantis, también informó este lunes que sus ventas en EE.UU. cayeron un 3 % en 2025, al situarse en 1.260.344 unidades, a pesar de que en el último trimestre su demanda aumentó un 4 % hasta 332.321 vehículos.

Por su parte, la japonesa Toyota vendió el año pasado 2.518.071 vehículos, un incremento del 8 %. En el último trimestre, las entregas crecieron un 10,3 %, hasta 231.513 unidades.

Honda tuvo un modesto aumento de la demanda en 2025, del 0,5 %, y alcanzó ventas de 1.430.577 vehículos, su mejor año desde 2021; por su parte, Nissan ganó un 0,2 % en el año, hasta 926.153 unidades.

Las surcoreanas Hyundai y Kia también consiguieron aumentar sus ventas el pasado año. Hyundai llegó a 901.686 vehículos, un incremento del 8 %, mientras que Kia tuvo el mejor año de su historia en el país, con la entrega de 852.155 unidades, lo que supone un incremento del 7 %.

Entre las marcas europeas, Volkswagen (VW) perdió un 13 % de ventas, que quedaron reducidas a 329.813 vehículos. EFE

