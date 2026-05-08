Laura Fernández jura como la presidenta número 50 en la historia de Costa Rica

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San José, 8 may (EFE).- La politóloga Laura Fernández Delgado juró este viernes como la presidenta número 50 de Costa Rica y la segunda mujer en llegar al cargo en la historia del país para el periodo 2026-2030, tras lo cual recibió la banda presidencial en una ceremonia celebrada en el Estadio Nacional.

Fernández, de 39 años de edad y del derechista Partido Pueblo Soberano, fue juramentada por la presidenta de la Asamblea Legislativa, la oficialista Yara Jiménez, siendo la primera vez en que una mujer juramenta a otra como gobernante de este país centroamericano reconocido internacionalmente por su paz y democracia. EFE

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