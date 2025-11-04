Laurent Mauvignier gana el premio Goncourt por ‘La maison vide’

París, 4 nov (EFE).- El escritor francés Laurent Mauvignier ganó este martes el premio Goncourt de novela, el más prestigioso de las letras en francés, por su obra ‘La maison vide’, que narra cómo un hombre descubre en una vieja casa familiar los restos de varias generaciones marcadas por el silencio.

Mauvignier se impuso por mayoría en la primera ronda de votaciones a los otros tres finalistas, entre ellos Emmanuel Carrère, que con ‘Kolkhoze’ volvió a quedarse a las puertas del galardón. EFE

