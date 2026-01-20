Lavrov alaba la Junta de la Paz de Trump como un intento de cooperación internacional

2 minutos

Moscú, 20 ene (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, alabó hoy la Junta de la Paz creada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que consideró un intento de promover la cooperación internacional en el arreglo de conflictos.

«Acabamos de recibir las propuestas concretas, el proyecto de estatuto de esta estructura. Esta iniciativa refleja la comprensión de Estados Unidos de (…) la necesidad de reunir a un grupo de países que van a colaborar en una u otra dirección», afirmó en su rueda de prensa anual dedicada a la gestión de la diplomacia rusa en 2025.

Al respecto, destacó, pese a las controvertidas acciones de las últimas semanas, el «pragmatismo» de la Administración Trump en los asuntos mundiales, en comparación con sus antecesores.

«EE.UU. es consciente de la necesidad de no sólo aunar bajo su liderazgo a una gran cantidad de países, sino de tener en cuenta plenamente sus intereses legítimos», subrayó.

Reiteró su convicción de que «para la solución a largo plazo del conflicto en el Oriente medio es necesario, finalmente, cumplir la decisión de la ONU de crear un Estado palestino».

«Y quiero subrayar que este criterio mantiene su total vigencia en el contexto de la sonada iniciativa del presidente (de EE.UU., Donald) Trump sobre la creación de la Junta de la Paz», indicó.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó este lunes de que Rusia había sido invitada a sumarse a la Junta de la Paz.

Lavrov celebró la actitud actual de Washington respecto al conflicto en Ucrania, al señalar que Estados Unidos «es el único país de Occidente que está dispuesta a trabajar para eliminar las causas originales de este conflicto, creado en gran parte por el antecesor de Trump, Joe Biden».

Y también expresó el interés de Moscú en cooperar en la reducción de las tensiones a nivel internacional, en particular en Irán y Venezuela.

«Fuimos testigos de sucesos sin precedentes, como la burda intervención militar en Venezuela con decenas de muertos y heridos. Fuimos testigos de la captura y traslado del presidente legítimo Nicolás Maduro y su esposa», dijo y también denunció «las amenazas contra Cuba y otros países latinoamericanos y del Caribe».EFE

mos/alf

(foto)(vídeo)