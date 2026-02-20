Lavrov expresa a Araqchí apoyo ruso a las negociaciones nucleares ante amenazas de EE.UU.

3 minutos

Moscú, 20 feb (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, expresó este viernes en conversación telefónica a su colega iraní, Abás Araqchí, el apoyo de Moscú a las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán ante las amenazas de Estados Unidos.

«La parte rusa confirmó su apoyo al proceso de negociaciones dirigido a la búsqueda de soluciones político-diplomáticas justas», señala el comunicado de Exteriores.

Añadió que dichas soluciones deben garantizar «el respeto de los derechos legítimos de Irán en línea con los principios del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares».

Lavrov y Araqchí abordaron también, según la nota oficial, los resultados de las consultas celebradas recientemente por representantes de Teherán y Washington en Ginebra.

El Kremlin alertó el jueves de una «escalada de las tensiones sin precedentes» en torno a Irán, al tiempo que llamó a todas las partes a recurrir exclusivamente a los medios políticos para solventar sus discrepancias.

Además, llamó a los países de Oriente Medio a «adoptar los medios políticos-diplomáticos como absoluta prioridad a la hora de arreglar uno u otro problema».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los «próximos diez días» si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear.

«Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días», afirmó durante un discurso en la inauguración de la primera reunión de su Junta de Paz, creada por el propio Trump para resolver conflictos mundiales.

Trump insistió también en que es necesario «llegar a un acuerdo significativo» sobre Irán, «de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas».

Mientras, Irán informó ese mismo día al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, que responderá «decisivamente» si se ve sometido a una agresión militar, advirtiendo que considerará como objetivos legítimos las bases, instalaciones y activos de lo que llamó «fuerza hostil» en la región.

El Kremlin recordó esta semana que está abierto a la propuesta de recibir el uranio enriquecido iraní, opción abordada durante las recientes conversaciones para un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán en Ginebra.

Este mismo miércoles, en el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsivilev, declaró a la prensa que Moscú continúa la construcción de la segunda y tercera unidad de potencia de la central nuclear de Bushehr (Irán) y también considera la construcción de unidades de alta y baja potencia en el territorio de dicho país.

En septiembre de 2025 Moscú y Teherán firmaron un acuerdo por valor de 25.000 millones de dólares para la construcción de la central nuclear de Hormoz, que constará de cuatro unidades de energía con una capacidad de 50.000 MW.EFE

mos/jgb