Lavrov habla por teléfono con Delcy Rodríguez y se solidariza con el pueblo venezolano

1 minuto

Moscú, 3 ene (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, habló este sábado por teléfono con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y se solidarizó con el pueblo de Venezuela tras el ataque de Estados Unidos.

«Lavrov expresó su firme solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión militar (de EE.UU.)», señaló Exteriores ruso en un comunicado, que se difunde en medio de informaciones en la prensa occidental sobre una supuesta partida de Delcy Rodríguez con destino a Rusia.EFE

