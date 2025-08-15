Lavrov llama a no anticiparse a los acontecimientos a su llegada a Alaska

Moscú, 15 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llamó a no anticiparse a los acontecimientos a su llegada a Alaska, donde hoy se reunirán los presidentes ruso, Vladimir Putin, y estadounidense, Donald Trump, con la guerra de Ucrania como tema central de la agenda.

«No hay que anticiparse. Tenemos argumentos, una postura clara y comprensible. Los presentaremos», dijo a la televisión rusa el titular de Exteriores, que a su llegada al hotel se le vio vestido con un jersey blanco con las siglas CCCP ( URSS, en ruso) en grandes letras.

Lavrov integra la delegación que acompañará a Putin en las conversaciones con la parte estadounidense después del cara a cara del jefe del Kremlin con presidente anfitrión.

Además del titular de Exteriores, la delegación rusa, la integran los ministros de Defensa, Andréi Beloúso;, y Finanzas, Antón Siluánov; el asesor presidencial Yuri Ushakov; y el enviado especial para negociaciones con Estados Unidos, Kiril Dmítriev. EFE

