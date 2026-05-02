León XIV acepta la renuncia presentada por el arzobispo de Moscú tras casi dos décadas

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Ciudad del Vaticano, 2 may (EFE).- El papa León XIV ha aceptado la renuncia del arzobispo de Moscú, Paolo Pezzi, presentada tras casi dos décadas en ese cargo, según ha informado este sábado la Santa Sede en un comunicado sin precisar los motivos.

El italiano Pezzi, de 65 años y miembro del Movimiento Comunión y Liberación, era arzobispo metropolitano de la archidiócesis de la Madre de Dios de Moscú desde que lo nombrara Benedicto XVI en 2007.

«El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Archidiócesis Metropolitana de la Madre de Díos de Moscú (Federación Rusa) presentada por monseñor Pezzi», se lee en el boletín diario de la Santa Sede.

En su lugar, el pontífice estadounidense no ha nombrado un sucesor sino que ha designado como administrador apostólico en ‘sede vacante’ al obispo auxiliar, el ruso Nikolai Dubinin.

No obstante, la renuncia de Pezzi a esta importante diócesis católica rusa se produce casi diez años antes de lo debido, ya que los obispos deben presentar su salida al papa cumplidos los 75 años.

La archidiócesis moscovita ha informado en un comunicado de que la renuncia de Pezzi ha sido en conformidad al artículo 401 del Código de Derecho Canónico, que lo permite «debido a una enfermedad u otra razón imperiosa» que le impida desempeñar «plenamente» el cargo.

«Se ruega encarecidamente al Obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo», estipula el canon. EFE

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