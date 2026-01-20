Le Pen absuelta de una acusación de racismo presentada por una joven con velo

2 minutos

París, 20 ene (EFE).- La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen fue absuelta este martes en el caso de una denuncia de injurias presentada por una joven a la que en 2019 asoció al islam radical porque llevaba velo.

El tribunal Correccional de París consideró que Le Pen no cometió entonces delito puesto que con su afirmación se refería a la práctica «rigurosa» de una religión y no hacía referencia a ninguna vinculación con el yihadismo u otras prácticas violentas.

«Asociar a una persona a la práctica rigurosa de una religión no conlleva un carácter injurioso», señala el tribunal.

Los hechos se desarrollaron en plena campaña para las elecciones europeas en las que Le Pen era candidata y la denunciante, Yasmine Ouirhane, actualmente de 30 años, fue designada «joven europea del año» por una fundación alemana.

Ouirhane, de padre marroquí y madre italiana, colgó en la red social X una foto suya con velo y con la bandera europea y Le Pen replicó en el mismo medio: «La Unión Europea asume sus prioridades (…) Para nosotros, la promoción del islam radical no es posible».

Le Pen no asistió a la lectura de ese veredicto porque en el mismo momento estaba siendo interrogada en otro proceso.

Se trata de un juicio en apelación por la financiación ilegal de su partido con fondos del Parlamento Europeo por el que en marzo pasado fue condenada a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento y cinco de inhabilitación, lo que le impide, por el momento, presentarse a las presidenciales de 2027, para las que es la favorita de las encuestas.

La denunciante, quien sí asistió, vestida sin velo, tiene ahora la posibilidad de recurrir la sentencia. EFE

